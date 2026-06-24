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车Cam直击｜坑口Benz直驶行人过路处 男学生吓窒险挨撞 网民斥：危驾拉得

突发
更新时间：11:23 2026-06-24 HKT
发布时间：11:23 2026-06-24 HKT

将军澳坑口发生私家车直冲行人过路处，拒让途人过路的惊险事件。今晨（24日）网上流出一段车Cam短片，显示今日早上约7时41分，一辆白色平治（Benz）私家车沿集福路行驶，当驶至港澳信义会小学对开行人过路处时，一名男学生携着书包和手挽袋正在过路，未料平治未有收慢及停下，竟直接驶过行人过路处，与男生擦身而过。

男生吓得目定口呆，更即时「窒步」未有继续前行，幸他未有被撞倒。其后他一直望向涉平治，目送平治一路驶去。影片至此结束。

网民纷纷留言，斥责涉事的平治司机「完全无意识停车」、「好过份呀！争啲车到人」，又形容「同学应该吓到个心离一离」、「我揸车都觉得危险」。网民又认为涉事平治司机的行为，构成危险驾驶，直指「危驾！拉得！」、「城市炸弹，一定要举报」、「呢d 真心要停牌」。

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