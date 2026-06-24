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父亲晚饭曾饮酒忧醉驾 15岁子代揸「大胆车」父子湾仔遇查双双被捕

突发
更新时间：00:17 2026-06-24 HKT
发布时间：00:17 2026-06-24 HKT

警方周二晚上于湾仔鸿兴道近马师道一带设置路障进行酒精呼气测试期间，发现一辆沿马师道天桥驶下的私家车行车时左摇右摆，时快时慢，形迹可疑，遂将车辆截停作进一步调查。警方发现司机外貌相当年轻，其后证实为一名15岁，持香港身份证的巴基斯坦裔人士，为一名学生。

据了解，被捕少年当晚与父亲在湾仔区用膳，其父曾饮酒，因不适宜驾驶，遂要求儿子代为驾车前往柴湾。据悉，涉事少年为首次驾驶私家车，涉案Tesla登记于其父亲名下公司。

警方初步调查后，少年涉嫌「无牌驾驶、「未获授权而取用运输工具（TCWA）」及「没有第三者保险而使用车辆」等罪行，案件仍在调查中；被捕少年的父亲怀疑涉嫌「未获授权而取用运输工具」罪名，同样被拘捕。警方事后将两父子带走，正调查是否有人触犯「容许他人无牌驾驶」。

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