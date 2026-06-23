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返港妇过关被揭藏私烟落网 保释两周后重犯再被捕 罪成囚6星期

突发
更新时间：23:13 2026-06-23 HKT
发布时间：23:13 2026-06-23 HKT

香港海关人员于5月21日在罗湖管制站截查一名返港49岁本地女子，在其手提袋内检获981支未完税香烟，估计市值约4000元，应课税值约3000元。该女被捕并获准保释。至6月6日，关员在落马洲支线管制站再截查该女，在其手提袋内再检获1261支未完税香烟，估计市值约5000元，应课税值约4000元，该女再次被捕。

涉案49岁女子因进口或管有未完税香烟及未有向海关人员作出申报，涉嫌违反《应课税品条例》，今日（6月23日）于粉岭裁判法院合共被判监6星期和罚款2000元。

49岁返港女子首次被截查时，所携带的未完税香烟。
49岁返港女子首次被截查时，所携带的未完税香烟。

另外，关员于4月19日在落马洲支线管制站截查一名43岁中国籍抵港女旅客，在其行李箱内检获约1.3万支未完税香烟，估计市值约5.9万元，应课税值约4.6万元，该名旅客随即被捕。她同涉涉嫌违反《应课税品条例》，今日在粉岭法院被判监3个月和罚款1000元。

海关对上述两宗判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，呼吁市民切勿以身试法。

43岁中国籍抵港女旅客携带的未完税香烟。
43岁中国籍抵港女旅客携带的未完税香烟。
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