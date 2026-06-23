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机场劫黄金｜深圳落网4男女被暂控串谋行劫 周三沙田法院提堂

突发
更新时间：21:04 2026-06-23 HKT
发布时间：21:04 2026-06-23 HKT

机场三号停车场日前发生抢劫案，一名36岁男子被抢走约700万元金条。警方先后拘捕13人，包括4名潜逃内地的男女。警方今日（23日）表示，该4名深圳落网的男女已被暂控合共一项「串谋行劫」罪，案件将于明日（24日）上午于沙田裁判法院提堂。

相关新闻 : 机场劫黄金｜增至13男女被捕 当中4人深圳落网已移交港警 700万元金条仍踪杳

事发于上周四（18日）凌晨零时30分，一名36岁本地男子受雇一名内地商人，由印尼独自运金回港，当他落机后到机场3号停车场准备上车时突然遇袭，被人用刀斩伤后大腿及左前臂，混乱间亦被人抢走一个背囊，内有6条金条，每条重1公斤，总值约700万港元。匪徒得手后登上接应7人车逃去，而事主送院经治理后情况稳定。

警方经调查后拘捕7名男女，相信案件并非随机行劫案，而是有预谋，明显有「内鬼」通风报信，熟人所为，其后警方再拘捕6名男女（年龄介乎16至39岁），当中3男1女被捕人是在内地执法部门人员协助下于深圳被缉获，昨日在深圳湾口岸将4人移交香港警方。
 

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