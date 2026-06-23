FU牌司机双手离軚用电话惹议 运输署：转交执法部门跟进

网上周一（6月22日）流传一部车牌前缀为FU的两地牌左軚车，在本地行驶途中男司机竟双手离軚，低头用电话，惹来讨论。运输署回复查询时表示，留意上述情况后，已将个案转交执法部门跟进。

运输署强调，特区政府非常重视车辆和道路安全。所有持粤港常规配额往返粤港两地的粤车，均须按香港的要求通过车辆检验，并遵守香港的道路交通法规。

根据法例，任何司机在其所驾驶的汽车移动时，不得以其本人手持的方式使用流动电话。另外，任何人在道路上驾驶车辆时，如无适当的谨慎及专注，或未有合理顾及其他使用该道路的人，有机会触犯不小心驾驶的罪行。此外，鉴于香港的交通规则与内地不同，使用「整体组合式驾驶辅助系统」可能违反相关驾驶法例，一经定罪，可处罚款或监禁。

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