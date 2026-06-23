警破观塘工厦制毒工场拘两男 揭毒贩制大麻朱古力软糖诱青少年落叠

警方昨日（22日）于观塘捣破一个工厦毒品制造及分销中心，检获逾9万元大麻油等大麻制品，并拘捕两名男子。警方指有人受不法分子所招揽，协助制造及派送毒品，另外贩毒集团亦以坊间买到的橡皮软糖加热融化，再加入大麻油放入雪柜冷冻凝固变成大麻软糖，企图令青少年轻视毒品的危险性。

警方根据线报及利用「锐眼计划」翻查大量闭路电视片段，锁定一个位于观塘伟业街一工厂大厦内的毒品制造及分销中心。警方昨日（22日）晚上采取反毒品行动，拘捕两名本地男子，并在他们身上及工厦单位内检获超过30公斤大麻制品。

被捕的两名男子，分别为一名22岁姓王的本地男子，报称无业，以及一名21岁姓张的本地男子，报称侍应。他们现正被扣留作进一步调查，稍后将会被暂控一项贩运危险药物罪及一项制造危险药物罪。

行动中，警员在工厦单位附近进行埋伏，成功截停两名男子，其中在王男身上检获约429克大麻油、134.1克大麻朱古力及75.6克大麻软糖。人员共后根据法庭搜查令，进入工厦单位搜查，并于单位内检获约27.41公斤大麻软糖、1728.5克大麻油、881.1克大麻朱古力，以及一批毒品制造及包装工具，毒品总市值超过9万港元。消息指，涉事的工厦单位大约300呎，由今年3月起开始租用及营运，该批毒品主要供应九龙区一带的用家。

警方相信不法分子将坊间买到的橡皮软糖加热融化，加入大麻油后再放入雪柜冷冻凝固成大麻软糖，并将大麻软糖包装成真糖果一样，企图令市民，尤其是青少年轻视毒品危险性，误以为食大麻软糖不算吸毒。警方表示近年吸食大麻毒品的青少年人数攀升，警方会在暑假前加强执法，避免青少年误堕法网。今次警方的行动相信已经堵截一批毒品流出市面，而警方的拘捕行动仍然继续。

另外，警方初步调查相信，有人是受到贩毒集团金钱利诱，以揾快钱的名义，被招揽协助制造及派送毒品。今次案件入面，警方留意到贩毒集团选择将毒品收藏于人口密度高，同时工厂大厦林立的地方，企图加大调查难度，逃避警方追查。