荷兰空运油漆藏氯胺酮 海关顺藤摸瓜再截依托咪酯 拘两男检逾4600万元毒品

海关近日侦破一宗利用多层物流链掩饰的跨国贩毒案。关员先在一批由荷兰抵港空运货物中，凭敏锐触觉及X光机协助，发现油漆罐内藏匿的100公斤氯胺酮。其后，海关透过监控递送，于观塘拘捕两名涉案无业男子，并在元朗再截获一个大马抵港关联包裹，检获3.5公斤依托咪酯。涉案毒品总值逾4600万港元，海关相信已成功从源头堵截该批毒品流入市场。

海关机场科空运货物第一组督察陈泽熹表示，关员根据风险评估以及情报分析，拣选一票由荷兰空运抵港货物。这批货物报称为油漆，共有180箱重逾1.1公吨。上周五（6月19日）晚上，机场科关员首先利用X光机扫描查验这批货物，分析时发现部分货箱的影像密度不平均，怀疑收藏违禁品，因而关员决定开箱检查。

开箱后，关员发现里面油漆虽然外观一样，但关员凭敏锐触觉，将部分可疑油漆罐拿上手慢慢摇晃，并未感觉到明显液体流动，与大部分油漆不同。关员其后打开其中一罐可疑油漆检验，发现里面藏有一包可疑晶体，经测试后证实为氯胺酮。最终，海关在1,080罐油漆的其中413罐，检获约100公斤怀疑氯胺酮，估计市值高达3,800万港元。

海关毒品调查科机场调查课高级调查主任梁文聪续指，经深入调查后，关员昨日（6月22日）在观塘透过监控递送，当日中午拘捕负责收货的一名63岁本地男，及怀疑监视收货过程的另一名28岁本地男子。其后，关员突击搜查观塘一工厦单位，发现一批开启货物工具，有理由相信相关单位是用作暂存和处理毒品。

海关毒品调查科机场调查课高级调查主任梁文聪（右）及机场科空运货物第一组督察陈泽熹（左）。

至今天（6月23日），调查人员再前往元朗一快递中心，截获一个来自马来西亚、相信与本案有关的一个包裹，检获3.5公斤怀疑依托咪酯，估计市值约830万元。两名被捕男子均报称无业，正被扣查。海关相信行动已成功从源头堵截大批毒品流入市场，调查仍在继续，不排除更多人被捕。

海关提到，是次案件不法分子刻意以真货掩饰，将毒品混入其中，企图误导关员检查。然而关员凭专业查验技巧，并利用精密高科技仪器协助，成功揭露不法分子收藏手法。另外，海关发现贩毒集团透过明确分工，例如安排收货、监视和处理毒品等不同角色，并利用多层物流链，试图逃避海关执法，但最终难逃法网。海关会继续透过风险评估以及情报分析，适时调整执法策略，以打击贩毒活动。