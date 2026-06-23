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「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击

突发
更新时间：17:14 2026-06-23 HKT
发布时间：17:10 2026-06-23 HKT

艺人「虾头」杨诗敏前男友、YouTuber邵子风今日（23日）于新田一餐厅进行直播期间，突然被一名光头男狂殴，血流披面。警方表示今午2时47分接获多个报案，指青山公路—新田段永平寺一间餐厅内，有两名男子疑以手互相袭击，其中一人鼻及嘴流血，警方经调查后拘捕一名男子涉嫌「袭击致造成身体伤害」。

根据YouTube频道「最快新闻」的直播可见，邵子风当时坐在一餐厅午膳，其间进行直播与观众互动，其间一名光头男子走近，并多次质问：「吓Ｘ我老婆呀？」。纵使邵表示他正进行直播，惟光头男仅表示：「直播紧有咩问题呀？」，之后便挥拳袭向邵，现场一片混乱。

光头男不断挥拳施袭，又一边表示「吓Ｘ我老婆呀？Ｘ你老母！」最后邵子风血流披面，但仍然不肯中断直播。有人叫邵坐低休息，但邵表示:「你唔好郁我！」据了解，该名光头男疑为YouTuber。

其后邵子风登上救护车接受治疗，并拍片表示：「咁都得嘅！个鼻打到肿晒喇！」，现场有人问邵当时案发过程，邵回应：「拳头呀，唔见武器呀。佢单车冲入嚟，丢低咗架单车。」

邵子风登上救护车后指自己的鼻「被打到肿晒」。「最快新闻」＠YouTube
邵子风登上救护车后指自己的鼻「被打到肿晒」。「最快新闻」＠YouTube
邵子风登上救护车后指自己的鼻「被打到肿晒」。「最快新闻」＠YouTube
邵子风登上救护车后指自己的鼻「被打到肿晒」。「最快新闻」＠YouTube

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