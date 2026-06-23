国安推广计划书比赛今颁奖 邓炳强赞参加者展创意：是香港新一代应有的风范

为鼓励青少年发挥创意及推广国家安全，由警务处国家安全处主办的「NStudio同心‧共创‧护国安」推广计划书比赛，于今日（6月23日）举行颁奖典礼。保安局局长邓炳强致辞时赞扬参加者的创意和承担，形容是「香港新一代应有的风范」，期望同学继续保持热诚，利用创意将国家安全讯息推广至更多领域。

记者 麦键泷 刘汉权

「NStudio同心‧共创‧护国安」推广计划书比赛获保安局、民政及青年事务局、香港教育工作者联会及星岛新闻集团全力支持。保安局局长邓炳强致辞时表示，国家安全犹如「阳光和空气」，与生活息息相关，每个人既是国家安全的持份者、受益人，亦是守护者及责任人，乐见参与比赛的年轻人不仅明白相关道理，更主动以有趣的方式将总体国家安全观带入社区。

为了提升推广国安知识的技能，邓炳强说今次比赛特意安排了市场推广、影片制作、演讲技巧等工作坊，参赛者数个月来施展浑身解数，炼成一身「国安教育的好武功」。他又赞扬参加者的创意和承担，认为是「香港新一代应有的风范」，期望同学继续保持热诚，以创意将国家安全讯息推广至更多领域。

署理警务处处长简启恩表示，颁奖典礼是一场「播下种子」的见证，并以3个「同心」比喻为种子，包括「同心参与」、「同心引导」及「同心前行」，强调国家安全的未来由年轻人谱写，期望各人带着亲手播下的种子，感染身边更多人，同心守护国安。

比赛旨在鼓励参赛者把国家安全与日常生活紧密联系，设计具创意及可行性的推广计划书，涵盖产品构思、主题活动和考察团等，宣扬国安信息。参赛过程中，会强调「从计划到实践」的全程参与，参加者获安排参加专业工作坊，包括市场推广、短片制作及演说技巧工作坊。此外，得奖方案亦会落实推行，务求透过年轻人提出的创意推广方案，令国安教育工作更贴近受众需求。

赛事自去年底接受报名后反应热烈，吸引逾320位来自80间中小学和16支制服团队的学生参加。比赛分为小学组、初中组、高中组及青少年制服团队组，参加者由学校老师和「国家安全教育地区导师」指导下，历经了计划书设计、短片制作及决赛演说3个阶段的严格选拔，各组的得奖者最终脱颖而出，并于今日(23日)聚守一堂。另外，大会亦设立「最佳教师指导奖」，以表扬积极参与的导师。