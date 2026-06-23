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粤港澳联合海上演习 模拟客船工程船相撞遇险 港飞行服务队及海事处参与

突发
更新时间：16:17 2026-06-23 HKT
发布时间：16:17 2026-06-23 HKT

「2026年粤港澳三地海上搜救联合演习」今日（6月23日）上午在澳门外港航道入口以北海域顺利举行。演习模拟动员粤港澳三地搜救力量联合救援海上事故，展开了海上应急搜救、协力灭火、海空联合救援、船岸伤患转移、码头应急支援、紧急拖带等实战演练，以持续提高三地应对珠江口海上事故的应急协作能力。

演习模拟一艘高速客船与一艘工程船相撞，客船机舱破损入水有下沉危险，客船船长发出求救讯号，并使用救生筏撤离所有乘客及船员；工程船船身破损且失去动力，船头起火，船员尝试自行扑救。两艘船分别有一人堕海。澳门海事及水务局收到通报后，立即按应急机制启动澳门海上搜救协调中心，通知各海上应急单位展开救援行动，并因应事故的严重性，联系广东和香港海上搜救单位参与救援工作，同时通报民防行动中心。

澳门海关和澳门海事及水务局船只到达事故现场，澳门海事及水务局船只协助救生筏上人员转移至澳门海关救援船。澳门海关和深圳海事局船只搜寻两名堕海者。堕海的客船人员因伤势严重，经澳门海关船只把伤者送上具有直升机吊运平台的澳门海事及水务局船只，由香港飞行服务队直升机把伤者吊运至外港客运码头直升机停机坪后送院。

随后深圳海事局智能船发现堕海的工程船人员，澳门海事及水务局协调香港飞行服务队直升机由海面救起堕海者，吊运至外港客运码头直升机停机坪后送院。广东和澳门方备有消防能力的船只向工程船射水，成功灭火。同时，澳门海事及水务局协调澳门海关、治安警察局、消防局、卫生局及社会工作局，在氹仔客运码头为登岸的获救人员进行分流、紧急护理、送院、心理辅导和出入境登记等。

是次演习由澳门海事及水务局主办，参与演习单位包括澳门警察总局、澳门海关、澳门治安警察局、澳门消防局、澳门卫生局、澳门社会工作局、澳门民航局、广东海事局、深圳海事局、珠海海事局、珠海市应急管理局、香港海事处、香港政府飞行服务队、客船公司、直升机公司、澳门国际机场和海上工程承建单位，共18个单位参与，合共派出20艘船只、1架直升机、4台车辆及逾260名人员参与，并邀请了其他客船公司代表到场观摩，以提高各单位应对海上事故时的救援协调反应，并加强多方的讯息交流。

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