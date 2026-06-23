两地警方捣跨境诈骗及洗黑钱集团拘69人 涉骗款逾2亿 女子堕网恋投资骗局失千万

今年首3个月警方总共录到1 210宗投资骗案案件，占整体诈骗案约一成。惟损失金额方面，今年首3个月投资骗案损失总额为9亿2千万元，较去年同期上升一成七，亦占今年首3个月整体诈骗案总损失金额的一半，情况不容忽视。今年5月警方接获一宗跨境诈骗及洗黑钱案件，案中女受害人堕入网恋投资骗局，被骗去1000万港元，涉及傀儡户口逾100个，警方经调查后联同内地警方，于昨日(22日)展开跨境联合行动，成功瓦解一个诈骗及洗黑钱集团。行动中，警方以「洗黑钱」等罪名拘捕69名涉案人士，涉案骗款超过两亿港元。

港岛总区科技及财富罪案组总督察萧智谦（图左）及商业罪案调查科反诈骗协调中心情报组高级督察叶启铭讲述案情。蔡楚辉摄

港岛总区科技及财富罪案组总督察萧智谦。

商业罪案调查科反诈骗协调中心情报组高级督察叶启铭讲述案情。

港岛总区科技及财富罪案组总督察萧智谦讲述案情时表示，该组今年5月接获一宗涉嫌跨境诈骗及洗黑钱案件，案中居住内地的女受害人，陷入网恋投资骗局，骗徒诱导受害人下载虚假投资应用程式，声称透过应用程式，可以投资虚拟货币而获得高额回报，并要求受害人透过网上银行户口转帐、虚拟货币转帐及当面交付黄金等方式，作为投入的资金，其间骗徒曾向受害人发放大约97万港元的投资回报，令受害人误以为所谓投资是真实可靠，继而不断加大其投资金额。

整个诈骗过程中，受害人按照骗徒指示，在今年3月至5月期间，将超过1000万港元，转帐至10个香港的银行户口内，同时在内地交付黄金及转帐虚拟货币。

香港警方接手调查案件后，商业罪案调查科反诈骗协调中心成功追踪并拦截约470万港元涉案赃款。另外经调查得知，上述10个香港银行帐户收取受害人骗款后，立刻将资金分流转移至106个第二层香港银行帐户。这116个可疑帐户的持有人当中，包括有98名内地人士、17名香港居民以及一名外籍护照持有人。 警方调查亦显示整个集团收取超过2亿港元骗款。

鉴于本案涉案金额巨大，涉案帐户持有人大多为内地人士，且该批内地人士同时在内地就著该宗案件涉嫌诈骗犯罪，商业罪案调查科反诈骗协调中心、港岛总区刑事部联合内地警方开展联合行动，行动代号「战军」，于昨日（22日）合共拘捕69名涉案人士，包括54男15女，年龄介乎于18岁至60岁。今次联合拘捕行动展现了跨境合作在情报交流和执法方面的成效。

商业罪案调查科反诈骗协调中心情报组高级督察叶启铭称，在有关案件中，反诈骗协调中心对案件当中的傀儡银行户口进行资金往来分析，透过骗案预警计划，成功在当中找到多118个相关傀儡银行户口，从而找出另外173名受害人，他们总共被骗取接近2亿港币。警方亦成功阻止900万港元的进一步损失。

叶启铭透露，今年首3个月，警方总共录到1 210宗投资骗案案件，与上年同期数字(1208宗)相若，占整体诈骗案约一成左右。但损失金额方面，今年首3个月投资骗案损失总额为9亿2千万，比上年同期上升一成七，亦占今年首3个月整体诈骗案总损失金额的一半，情况不容忽视。

反诈骗协调中心作出呼吁，希望市民大众要特别留意以下三大投资陷阱：

1)小心「假投资 App」

现时好多骗徒会自制几可乱真的投资平台或者手机应用程式。他们会诱骗你下载，初期会在个 App入面营造到「赚紧钱」的假象，甚至令你成功提款，诱使你愈入愈多钱。到你想连本带利攞钱时，骗徒就会以「要交税」、「系统升级」或者「户口被冻结」为由，要求你再入钱，最后甚至失联。记住不要随便点击不明连结下载手机应用程式，入钱去个人银行户口或名不经传的公司户口之前，一定要三思。

2)小心「唱高散货」骗案

骗徒会在社交平台或者通讯软件开群组，自称为「投资导师」或者「股评专家」，推荐流通量低、市值细的股票。当大量市民跟风买入、将股价「唱高」之后，骗徒就会在高位一次过「散货」抛售。股价随即暴跌，市民根本放不切，结果损失惨重。世界上无「必赚」的内幕消息。市民必需要小心警惕。

3)小心网上交友

骗徒会在社交媒体、交友 App 假扮成功人士、专业人士或者俊男美女，向你嘘寒问暖、建立情侣或知己关系。当取得你信任后，骗徒就会「无意中」透露自己有投资心得，鼓吹你一齐参与「高回报、低风险」的投资项目。好多受害人往往因为放低戒心，结果被骗去毕生积蓄。请记住由交友突然变成鼓励你投资，这个绝对是骗局的警号。

反诈骗协调中心再次提醒市民，如果大家在网上或其他地方遇到任何怀疑的投资机会，或者有人叫你转帐，请即刻使用警方「防骗视伏 App」（Scameter）输入对方电话、户口号码或者网址查核；或随时致电24小时反诈骗热线 「防骗易 18222」查询。