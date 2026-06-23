Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地女花千元聘内地摄影师随行游港 再赴澳门遇查双双被捕

突发
更新时间：15:55 2026-06-23 HKT
发布时间：15:55 2026-06-23 HKT

内地近年兴起网聘「地陪」或私人摄影师旅拍，惟跨境提供服务随时堕入法网。近日，一名内地女子透过手机应用程式，以1,098元人民币聘请同为内地人的男子充当私人摄影师，在香港完成拍摄后，翌日再转战澳门，惟最终被澳门治安警截获拘捕。

事发于端午节假期当日（6月19日），澳门治安警人员于路氹连贯公路巡逻期间，发现一名手持拍摄器材的男子，协助一名女子拍照，怀疑涉及黑工，遂上前截查。经查问，两男女均为内地人，其中30多岁女子早前透过手机程式，时薪聘用一名内地摄影师随行旅拍。

于澳门被捕的两名内地男女。澳门治安警图片
于澳门被捕的两名内地男女。澳门治安警图片

据报道，两人曾于6月18日在香港完成拍摄后，再相约6月19日前往澳门拍摄，其间被警员截查揭发。男子承认收取1,098元人民币报酬，两男女分别涉嫌违反外雇法及不法雇用被捕，案件被送交当地检察院侦办，澳门劳工事务局亦跟进案件。

聘用声称可来港提供导游及摄影服务的内地「地陪」，在本港亦属犯法，本港入境处过去亦不时截获拘捕。入境处曾呼吁旅客要小心选择导游及领队服务，以免误聘黑工，令旅程蒙上污点；如发现可疑非法劳工，可致电「举报非法劳工专线」185 185。

涉案人摄影器材及电话。澳门治安警图片
涉案人摄影器材及电话。澳门治安警图片

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
21小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
6小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
9小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
8小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
6小时前
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
5小时前
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
20小时前
百佳超级市场近年积极调整业务，今年内已有数间分店结业。黄大仙区友fb
百佳半年执5间！竹园商场分店6.29同街坊「讲Bye Bye」 网民分析结业两大原因！
社会
4小时前