内地女花千元聘内地摄影师随行游港 再赴澳门遇查双双被捕

内地近年兴起网聘「地陪」或私人摄影师旅拍，惟跨境提供服务随时堕入法网。近日，一名内地女子透过手机应用程式，以1,098元人民币聘请同为内地人的男子充当私人摄影师，在香港完成拍摄后，翌日再转战澳门，惟最终被澳门治安警截获拘捕。

事发于端午节假期当日（6月19日），澳门治安警人员于路氹连贯公路巡逻期间，发现一名手持拍摄器材的男子，协助一名女子拍照，怀疑涉及黑工，遂上前截查。经查问，两男女均为内地人，其中30多岁女子早前透过手机程式，时薪聘用一名内地摄影师随行旅拍。

于澳门被捕的两名内地男女。澳门治安警图片

据报道，两人曾于6月18日在香港完成拍摄后，再相约6月19日前往澳门拍摄，其间被警员截查揭发。男子承认收取1,098元人民币报酬，两男女分别涉嫌违反外雇法及不法雇用被捕，案件被送交当地检察院侦办，澳门劳工事务局亦跟进案件。

聘用声称可来港提供导游及摄影服务的内地「地陪」，在本港亦属犯法，本港入境处过去亦不时截获拘捕。入境处曾呼吁旅客要小心选择导游及领队服务，以免误聘黑工，令旅程蒙上污点；如发现可疑非法劳工，可致电「举报非法劳工专线」185 185。

涉案人摄影器材及电话。澳门治安警图片