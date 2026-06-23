油塘邨房署办事处工人换光管 撞塌假天花板击伤居民

油塘邨富塘楼发生堕物伤人案。今（23日）早上11时28分，房署办事处内突然有假天花板堕下，击中一名屋邨男居民的头部。事主清醒，其后由救护车送往联合医院治理。警方正调查事件。

据了解，事发时房署办事处正进行工程， 其间有假天花板跌下。涉事范围被围封，所见旁边放有数块假天花板。

房屋署表示，署方十分关注有住户于屋邨物业服务办事处意外受伤的事件，并已向该名住户致以慰问。今日上午约11时30分，屋邨物业管理公司的技工在油塘邨物业服务办事处内更换光管时，怀疑意外触碰假天花组件，导致部分组件堕下并击中一名正在办事处等候服务的男住户。办事处职员立即上前协助，伤者其后送院检查及接受治疗，送院时清醒和无表面伤口。办事处其后得悉伤者已于同日下午出院。



署方又称，该署工程组在意外发生后，已全面检视办事处假天花的建构以确保安全。此外亦立即召见物管公司管理层表达不满及对意外零容忍，发出警告信及将意外记录在评核报告。物管公司承诺将提交事件报告及改善建议，加强员工安全培训和意识，严格做好管控，避免同类意外再次发生。