载荷专家黎家盈热潮 沿航天员脚步出发 少年警讯带你感受火箭升空震撼

近期全城热话之一，绝对是警司黎家盈获选为国家航天员（载荷专家），成为首位「香港太空人」！其实警队的少年警讯（JPC）早已紧贴国家航天步伐，带领成员踏足航天圣地——酒泉卫星发射中心，亲身感受火箭升空的震撼！

搞手亲述：原来「提子」也升空！

2024年，JPC 首次主办航天交流团。由零开始筹划的高级督察傅斯扬（Jason） ，当年带领18名 JPC 精英远赴大西北酒泉。回想筹办点滴，Jason 津津乐道：「当时我们大胆提议把警队防骗吉祥物『提子』和『豆苗仔』随发射一起送上太空。起初以为是痴人说梦，但正如警司黎家盈所言：『梦想不遥远』。几经协调，吉祥物真的获批升空。」

酒泉卫星发射中心人员向JPC参观团成员介绍基地设施。

警队防骗吉祥物「提子」及JPC吉祥物「豆苗仔」曾于2024年随「实践19号衞星」升空。

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探秘问天阁 感受火箭升空的震撼

Jason 回忆道，当年带领团员参观「问天阁」时，大家的心情都无比兴奋：「那里可是航天员出发前居住和举行记者会的神圣之地！现在回想起来，仍能感受到警司黎家盈和其他航天员们出征前的紧张与荣耀。」

沿着航天员的足迹前行，最令团队期待的，莫过于在安全距离亲眼目睹「实践十九号」卫星发射的历史时刻。Jason 形容：「当火箭升空的一刹那，大家都不约而同地发出『哗哗哗』的惊叹声。看着火箭划破长空，连脚下的大地都在随之震动，那种排山倒海的气势，绝对是隔着萤幕无法体会的震撼！」

除了见证尖端科技，行程亦充满历史底蕴。「我们参观了酒泉卫星发射中心的设施和发射场，当大家了解到科学家如何在极度艰苦的沙漠环境中，凭着无比坚毅的意志努力钻研，最终成功让卫星升空，这种迎难而上的精神，不仅令团员们深受感动，更彻底激发了大家对科学探索的浓厚兴趣。」

Jason 坦言，能够成功争取警队吉祥物上太空，并与团员们并肩见证卫星发射的震撼瞬间，不仅是一趟大开眼界的旅程，更在这群年轻人心中，深深种下了一颗勇于探索未知、敢于突破自我的种子。

JPC再次解锁航天圣地

乘着这股航天热潮，保安局于六月七日至十日带领青年领袖再访酒泉。JPC推荐了麦镇锋（阿锋）、梁沛权（阿权）和黄紫莘（紫莘）三名杰出成员参与，他们回港后，立即接受《警声》访问，分享这趟非凡体验。

立志加入警队的阿锋在专家讲座中，被科研人员精益求精、屡败屡战的执着深深启发，决心要时刻保持严谨、装备自己，将来加入警队 ,一起担当守护香港的重任。阿权最难忘在烈日下体验修复长城，亲手触摸历史厚重感与现代航天科技的强烈对比，让他顿悟宏伟成就皆是前人血汗的结晶。紫莘则被点燃了「太空梦」，她笑言要先投考警察：「香港首位太空人就是我们的警司！只要跟着她的步伐，说不定哪天我也能冲出地球！」

梦想不遥远

Jason现在常以黎警司的经历勉励青少年：「『梦想不遥远』！无论未来目标是探索宇宙还是投身各行各业，只要肯努力装备自己、做好每一步，我们绝对有能力在人生舞台上发光发亮。」