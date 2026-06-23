珍惜生命│启德财困男单位厕所烧炭 送院不治

周一（22日）晚上11时15分，启德沐礼街6号启欣苑一名48岁姓陈男子，在单位的洗手间烧炭自杀，其亲人揭发大惊报案。警员到场，发现事主倒卧在洗手间内，旁边有一盘烧过的炭。陈男昏迷由救护车送往广华医院，其后不治。

警方没有检获遗书，经调查后相信事主受金钱问题困扰，其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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