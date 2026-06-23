珍惜生命│启德财困男单位厕所烧炭 送院不治
更新时间：08:42 2026-06-23 HKT
发布时间：08:42 2026-06-23 HKT
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周一（22日）晚上11时15分，启德沐礼街6号启欣苑一名48岁姓陈男子，在单位的洗手间烧炭自杀，其亲人揭发大惊报案。警员到场，发现事主倒卧在洗手间内，旁边有一盘烧过的炭。陈男昏迷由救护车送往广华医院，其后不治。
警方没有检获遗书，经调查后相信事主受金钱问题困扰，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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