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机铁列车驶入东涌线青衣站月台 港铁：车务调度方便修复信号设备故障

突发
更新时间：09:21 2026-06-23 HKT
发布时间：09:21 2026-06-23 HKT

有网民在社交平台Threads上载影片，显示一列机场快线列车驶入东涌线往香港方向的青衣站4号月台，其间有乘客下车，怀疑是机铁列车「行错月台」。港铁指事件属于车务调度安排，以便进行信号系统设备故障的复修工作。

从网上影片所见，一列机场快线列车驶入东涌线青衣站4号月台后停定，车门及月台幕门一度开启，部分乘客步出车厢，亦有人留在车内等候。月台上有多名港铁职员，车站广播亦反复提醒乘客，指该列车为机场快线列车，前往东涌线各站的乘客需等候下一班列车。

由于机场快线与东涌线列车的车门位置不同，片中亦可见部分打开的幕门后方并非车门。事件引起网民热议，有人对机场快线列车驶入东涌线月台感到意外，亦有人质疑是否发生车务事故。不过亦有网民指出，港铁偶尔会因应突发情况作出特别调度，认为现场有职员及广播协助，整体秩序大致正常。

港铁公司回复《星岛头条》查询表示，事发于周日（21日）下午约5时，机场快线往香港站方向、青衣站附近有信号系统设备故障。为方便工程人员进行修复工作，以及尽量不影响服务，车务控制中心作出调度，曾安排往香港方向的机场快线列车，于青衣站改用东涌线4号月台。其间港铁加强广播及安排职员在月台协助乘客。机场快线及东涌线列车维持服务，班次大致如常。

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