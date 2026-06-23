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警联同入境处油尖打击黑工及扫黄 拘捕30人 年龄18至57岁

突发
更新时间：03:11 2026-06-23 HKT
发布时间：03:11 2026-06-23 HKT

油尖警区联同相关部门人员昨日（22日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的打击非法劳工及扫黄行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕30人。

行动中，人员拘捕3名内地男子、23名内地女子、2名非华裔男子及2名外籍女子，年龄介乎18岁至57岁，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」、「雇用不可合法受雇的人」、「以欺骗手段取得财产」、「管有或保管属于他人的身分证」及「非法劳工」。

所有被捕人现正被扣留调查，部分被捕人稍后将交由相关部门跟进。

 

警方表示，根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年。雇主若雇用不可合法受雇的人，而该人是非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款五十万元及监禁十年。而任何人违反对他有效的逗留条件，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁两年。

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