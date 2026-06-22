车Cam｜FU牌司机被指隧道内双手离軚用电话 网民质疑涉违规使用驾驶辅助

网上周一（6月22日）流传一段片段，相信拍摄于香港一隧道内，可见当时一部车牌前缀为FU的两地牌左軚车，行驶途中竟然双手离开軚盘，并低头使用电话。相关片段流传后引起网民哗然，由于涉案私家车当时车身稳定且车速不低，有网民质疑该司机是违规使用驾驶辅助系统，直言「哗马路核弹」、「隧道内用自驾系统真够勇？GPS真的能完全收到吗」。

根据运输署文件，未获批准的「整体组合式驾驶辅助系统」，不可在香港道路上使用。若车辆已装有「整体组合式驾驶辅助系统」，该车辆的司机在香港的路上行驶时不应启动车辆的自动驾驶「整体组合式驾驶辅助系统」。

运输署解释，因应启动「整体组合驾驶辅助系统」后，会系统持续执行多项动作，当中会涉及处理路面资讯及交通规则。由于香港的交通标志、交通灯号和道路标记等不同于内地，而香港的交通规则亦不同于内地，考虑到以上因素，或会造成道路安全隐患。

去年12月亦曾发生类似事件，当时内地社交平台「小红书」疯传片段，显示有「粤车南下」车主来港行驶期间，启动未经批准的智能驾驶系统，更一度「双手离軚」炫耀。运输署当时称严肃调查，并将个案通知广东当局。

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另外资料显示，为了促进公务及商务交流，运输署会向由境外带入香港作短暂逗留的非商用车辆，发出国际通行许可证，并按法例编配以「FU」或「FV」英文字母为前缀的车牌。获批配额来往粤港两地的内地车辆一般为内地政府、直属部门或企业单位的车辆。