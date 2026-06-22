深水埗爆窃惯犯爬棚架企图犯案　警无人机锁定位置　当场被擒

深水埗发生企图爆窃案，今(22日)晨6时42分，黄竹街17号深崇阁保安员报案，指察看闭路电视时，发现有陌生人沿大厦外墙棚架攀爬至天台位置。警方接报后展开围捕，包括出动无人机逐层搜索；发现窃匪行踪后一度对峙，最终被警员制服擒获。

深崇阁发生怀疑企图爆窃案。

案发早上6时42分，黄竹街17号至19号深崇阁的保安员报案求助，指怀疑有人在上址棚架攀爬，企图入屋爆窃。警方西九龙冲锋队到场搜查，同时出动无人机，在空中仔细探视，搜索贼人行踪。

窃匪企图爬棚架潜入爆窃。

双方兵捉贼近3小时，至早上9时许，警方收网展开包围。窃匪事败铤而走险，欲跳上棚架逃离，有警员见状即飞扑将他制服及拘捕。现场可见，疑犯身形健硕，上身赤膊，手臂有纹身，被黑布蒙头带上警车。警列爆窃案跟进，检获电线。

窃匪与警对峙三小时后被擒获。

消息称，疑犯年约50岁，初步显示他于凌晨时分爬外墙棚架潜入大厦，偷取现场的建筑工具，并伺机入屋爆窃，幸保安员及大厦住户及时察觉报警，大厦住户未有财物损失。据悉，疑犯有爆窃案纪录，一个月前才刑满出狱，疑重施故技。