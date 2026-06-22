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Save Lily｜社署指男婴Danny现上呼吸道感染 治疗后趋稳 保良局呈报衞生防护中心

突发
更新时间：17:14 2026-06-22 HKT
发布时间：17:14 2026-06-22 HKT

「Save Lily」非常父母的两个月大男婴Danny，于本月3日按法庭指示被送往收容所由专业人员照顾，至周日（21日）Danny突然发烧需紧急入院治疗。社会福利署回复查询时表示，收容所人员是于周日发现男婴出现上呼吸道感染症状，按恒常机制安排男婴送往医院治疗。目前男婴情况稳定，社署会与相关人士保持联络，密切跟进男婴的情况。

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社署续指，自接获有关个案以来，一直从多方收集资料和意见，并与相关人士会面，以及就个案与有关专业人士商讨和作全面评估。社署会向法庭呈交报告，并将根据法庭指示执行男婴的福利计划和照顾安排。

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保良局：儿童宿位近期有个别感染

保良局称由于涉及儿童私隐，该局不会透露个别儿童之情况。保良局强调一直透过跨专业团队，包括医生、护士、前线幼儿工作员、社工等等，为儿童提供适切服务，包括生活照顾、医疗检查及监察。

保良局续指，近期该局儿童住宿单位有个别少数婴儿患上上呼吸道感染，已呈报衞生防护中心监察。该局会继续密切留意住局儿童之健康情况，并为其提供适切治疗及照顾。

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