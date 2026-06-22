鲗鱼涌华兰路工地爆水管 咸水泉涌汽车受损 途人打卡食客被困

鲗鱼涌华兰路一个工地，今（22日）午2时许有地底水管突然爆裂。网上片段显示水柱激射至逾10米高，天空如下暴雨，不少途人拍照「打卡留念」。事件疑导致附近汽车受损，亦有食肆顾客一度被困。水务署其后派员赶至跟进，关上水掣后现场已即时停止涌水。

太古坊一带紧急停咸水 料午夜前恢复

水务署表示，经了解后确认涉事水管为一条直径200毫米的咸水供水管，用作供应冲厕水予太古坊一带。水务署网页显示，受影响范围包括华兰花园、海光苑、港岛东中心、华兰中心、栢克大厦、濠丰大厦、太古坊一座、海湾街、糖厂街以及海光苑。

署方就事件为市民带来不便致歉，并强调工程团队正全力抢修水管，并争取于今晚凌晨12时前完成有关的水管维修工程并恢复冲厕水供应。