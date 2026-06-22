被盗电单车现身东廊 无牌鐡骑士藏毒兼拒捕 狂犯9罪与女友双双落网

港岛东区走廊，今日（6月22日）中午警方利用车牌自动识别系统，锁定一辆怀疑被盗的电单车，并于东隧入口对开将其截获。一对涉案情侣当场落网，期间36岁男司机一度企图反抗逃走，更在路上跌出怀疑依托咪酯烟弹。最终，这对情侣被警方拘捕，当中男司机更涉及高达9宗罪，包括无牌驾驶、拒捕、藏毒等。

事发于今日中午12时许，港岛总区交通部人员经车牌自动识别系统，在东区走廊往柴湾方向发现一部电单车为怀疑失车。警方随后派员搜索，在东隧入口对开位置发现涉案电单车停泊路边，一对男女站在车旁。警员随即上前截查，当中男子赫见警踪，曾尝试反抗逃走，其间身上跌出可疑物品，但最终被制服，同行女子亦落网。

警方经调查，相信该对男女为情侣，分别是36岁姓黎男司机及33岁姓陈女乘客。调查期间，男司机拒绝提供血液及尿液样本以作分析。同时，警方证实男子没有驾驶执照，其跌出物品为怀疑依托咪酯烟弹。警员亦发现车上有一把螺丝批，不排除用作偷车。

目前，男司机涉及9宗罪名被捕，分别为「行使虚假文书」、「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」、「未获授权而取用运输工具」、「车内盗窃」、「没有提供血液及尿液样本」、「拒绝接受初步药物测试」、「拒捕」及「管有危险药物」；至于女乘客则「未获授权而取用运输工具」被捕。他们正被扣查，案件由东区警区刑事调查队第五队跟进。