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巿民网购二手电脑 不断缴运费 清关费约80次 失123万元

突发
更新时间：13:40 2026-06-22 HKT
发布时间：13:40 2026-06-22 HKT

有巿民在网上买二手电脑，以为执到平货，却误堕骗徒陷阱，不断缴付「运费」、「清关费」等，结果80次过数共$123万后始知被骗。

警方在Facebook专页「守网者」发帖述说这宗骗案的始末，今年3月，一名受害人于一个格价网中看中一部价格便宜的二手手提电脑，以为执到平货。惟交易期间，骗徒以各种理由，例如「运费」、「清关费」等，不断要求受害人过数。

fb：CyberDefender 守网者 图片
fb：CyberDefender 守网者 图片

受害人不虞有诈，在一月间合共转帐80次给骗徒，包括透过比特币ATM入钱，总损失达123万港元，直至告诉家人才惊觉受骗。

「守网者」分析，受害人何以80次过数还未知受骗，认为是骗徒精准地操控人性弱点 —「沉没成本谬误」。受害人当时的认知，可能并非「畀紧钱买电脑」，而是陷入一个致命错觉：「只要再俾多一笔『清关费/解冻费』，之前俾嘅几十万同部电脑就全部拎得返！」

「沉没成本」绑架理智，「当你已经俾咗10万，为咗唔想呢10万白费，你嘅大脑会强迫你相信骗徒嘅谎言。你唔系傻，你只系太想「救返」之前嘅钱！呢种「过埋呢次就搅掂」嘅赌徒心理，令受害人变成机械人咁重复过数，甚至周围揾比特币ATM入钱。」

守网者强调：「当俾嘅钱已经贵过件货，其实已经好唔妥！」

 

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