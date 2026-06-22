Save Lily｜Danny发烧留院一晚 父母称多次喂人奶后已退烧 盼早日回家亲自照顾

「Save Lily」事件中非常父母曾先生及关小姐的两个月大男婴Danny，自本月初起一直由社会福利署接管安排照顾，至周日（21日）Danny突然发烧需紧急入院治疗，并留医东区医院。Danny的母亲经过一夜留守病房陪伴后，今日（22日）早上Danny的父亲再回到医院探望，两人引述Danny吃过多次人奶后，发烧已经减退，病情好转，期望署方可加快考虑让Danny尽早回家，由他们两人亲自照顾。

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今早9时许，曾先生再到医院探望Danny。他与留守病房一晚的关小姐，之后会见传媒带来好消息，两人直指Danny吃过多次人奶后，已经退烧。曾小姐讲述昨日下午3时许，收容所方面发现Danny发烧，录得38.2度，而发烧一直维持约10小时。她指自己晚上到医院见过医生后，获医生同意可陪伴Danny过夜，她亦向Danny喂人奶。

曾小姐形容向Danny喂人奶后，「夜晚第一次探完佢（Danny），（发烧）已经跌到37.6度，然后今朝7点几、8点钟左右，佢已经系37度，已经系冇烧喇。即系话自从我见返Danny仔，我畀返人奶佢，其实6个钟头，佢嘅烧已经系完全退晒啰！咁我而家觉得好安心。」她指：「整个过程都冇药物治疗，冇药物介入过，完全系我见到我照顾返Danny仔嘅时候，佢有一个好明显嘅分别喺度。」

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不过，目前Danny仍有上呼吸感染和感冒病症，有咳嗽及鼻塞等，故要继续留院接受观察。至于昨日Danny入院期间，两人指Danny或须接受脊椎穿刺手术，曾小姐解释有关资讯最初是来自收容所，当时她和曾先生都感到「晴天霹雳」。幸他们到医院后经医生解释，Danny未有进行相关手术。

据曾先生引述医生所指，初步判断Danny发烧是因病毒入侵。被问及为何不替Danny注射预防疫苗？他称曾咨询中西医，但意见不一，相信打针效果亦因人而异，「暂时亦冇诊断话因为冇打针而染病」。两人又指医院方面已为Danny抽取鼻腔及喉咙的体液样本作化验，相信之后得出化验结果，可有助为Danny作进一步治疗。