Save Lily｜非常父母称多次喂人奶后Danny已退烧 涉呼吸道合胞病毒感染 盼早日接回家照顾

「Save Lily」事件中非常父母曾先生及关小姐的两个月大男婴Danny，自本月初起一直被社署安排由收容所照顾，至周日（21日）Danny突然发烧需紧急入院。Danny母亲彻夜留守东区医院病房陪伴后，今日（22日）早上Danny父亲再回到医院探望。两人表示Danny吃过多次人奶后，发烧已经减退，病情好转，又引述医生指病毒测试结果为「呼吸道合胞病毒感染」。他们期望署方可加快考虑让Danny尽早回家，由他们两人亲自照顾。医院管理局则表示，Danny目前情况稳定。

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今早9时许，非常父母曾到医院探望Danny。他与留守病房一晚的关小姐，之后会见传媒带来好消息，两人直指Danny吃过多次人奶后，已经退烧。曾小姐讲述昨日下午3时许，收容所方面发现Danny发烧，录得38.2度，而发烧一直维持约10小时。她指自己晚上到医院见过医生后，获医生同意可陪伴Danny过夜，她亦向Danny喂人奶。

曾小姐形容向Danny喂人奶后，「夜晚第一次探完佢（Danny），（发烧）已经跌到37.6度，然后今朝7点几、8点钟左右，佢已经系37度，已经系冇烧喇。即系话自从我见返Danny仔，我畀返人奶佢，其实6个钟头，佢嘅烧已经系完全退晒啰！咁我而家觉得好安心。」她指：「整个过程都冇药物治疗，冇药物介入过，完全系我见到我照顾返Danny仔嘅时候，佢有一个好明显嘅分别喺度。」

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不过，目前Danny仍有上呼吸感染和感冒病症，有咳嗽及鼻塞等，故要继续留院接受观察。至于昨日Danny入院期间，两人指Danny或须接受脊椎穿刺手术，曾小姐解释有关资讯最初是来自收容所，当时她和曾先生都感到「晴天霹雳」。幸他们到医院后经医生解释，Danny未有进行相关手术。

据曾先生引述医生所指，初步判断Danny发烧是因病毒入侵。被问及为何不替Danny注射预防疫苗？他称曾咨询中西医，但意见不一，相信打针效果亦因人而异，「暂时亦冇诊断话因为冇打针而染病」。两人又指医院方面已为Danny抽取鼻腔及喉咙的体液样本作化验，相信之后得出化验结果，可有助为Danny作进一步治疗。

非常父母早前在家中分娩男婴Danny，引起社会关注。网上图片

非常父母：病毒测试结果为「呼吸道合胞病毒感染」

下午时分，非常父母再更新Danny情况，表示Danny已退烧，惟医生建议留院24小时观察，暂时未确定出院日期。下午开始，Danny胃口明显转佳，一餐连续进食35分钟人奶。他们又透露，病毒测试结果为「呼吸道合胞病毒感染」，验尿结果暂时排除尿道炎的可能性。医生认为Danny情况稳定，并会密切观察病情变化。

资料显示，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，一种单链的核糖核酸病毒所引起。在香港，呼吸道合胞病毒感染全年皆会发生。这种病毒可通过直接接触患者的分泌物、飞沫传播，或通过受污染的手、食具或接触刚染有患者鼻或喉部分泌物的物件而间接传播。感染通常在约1至2星期内痊愈。大部分患者病情轻微，可用支援性疗法纾缓病况；严重个案或需氧气疗法或管饲法。如患者免疫力弱，可考虑采用抗病毒剂。如有因细菌引起的并发症，例如肺炎、窦炎或中耳炎，患者或须服用抗生素。

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