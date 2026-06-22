珍惜生命│柴湾翠湾邨情困男凉亭上吊 当场命殒
更新时间：10:00 2026-06-22 HKT
发布时间：10:00 2026-06-22 HKT
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今日（22日）清晨5时21分，柴湾翠湾街翠湾邨翠康楼篮球场对开，一名男子在凉亭以尼龙绳上吊，保安员发现报案。救援人员到场将事主解下，但他已当场死亡。
警员检获一封遗书，经初步调查证实死者是35岁姓苏男子，居于翠湾邨，相信他受感情困扰而寻短。案件列作「自杀」处理，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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