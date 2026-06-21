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海关拘3「飞机猪」检1300万元毒品 巴西男被揭行李夹层藏可卡因

突发
更新时间：23:21 2026-06-21 HKT
发布时间：23:21 2026-06-21 HKT

香港海关昨日（6月20日）和今日（6月21日）在香港国际机场侦破3宗旅客贩运毒品的案件，共检获约29公斤怀疑氯胺酮及2.8公斤怀疑可卡因，估计市值约1300万元，并拘捕3名涉案人士。

首宗案件涉及一名昨日从巴西圣保罗经卡塔尔多哈飞抵本港的30岁巴西籍男旅客。海关人员清关时，在他的寄舱行李内检获约2.8公斤怀疑可卡因，遂把他拘捕。

其后两宗案件分别涉及一名23岁马来西亚籍男旅客及一名27岁中国籍女旅客。两人今日由意大利罗马飞抵本港，海关人员在清关期间，分别于他们的寄舱行李内检获一批重约25公斤、估计市值约950万元的怀疑氯胺酮，以及另一批重约4公斤、估计市值约160万元的怀疑氯胺酮。两名人士其后被拘捕。

第一宗案件的被捕人士已被控以一项贩运危险药物罪，案件明日（6月22日）在西九龙裁判法院提堂，其余两宗案件仍在调查中。

海关会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击跨境贩运毒品活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

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