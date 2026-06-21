机场劫黄金│警再拘19岁男 累计9人落网 当中8男女周一提堂

机场三号停车场上周四（6月18日）凌晨发生抢劫案，一名36岁男子遭多名刀匪伏击，被抢走约值700万元的金条。警方经连日追查，今日（6月21日）晚上7时许表示，再于将军澳区拘捕多一名涉嫌「串谋行劫」的19岁男子。案件至今累计已有9人落网（19至39岁），惟警方未交代相关金条去向，相信仍在追查。

目前被捕9人方面，除了一名19岁女子今日获准保释候查，须于七月下旬报到之外，其余8名男女均已被控，将于周一（6月22日）在于沙田裁判法院提堂。

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当中，今日被捕的19岁男子，已被暂控一项「串谋行劫」罪；早前被捕的2名分别24及35岁男子，今日被暂控合共一项「串谋行劫」罪；早前被捕的另外2名分别35及39岁被捕女子，亦于今日各被暂控一项「协助罪犯」罪。

另外，早前被捕的3名男子，于周六（6月20日）已被暂控合共一项「串谋抢劫」。其中一名29岁姓郑被捕男子另被暂控一项「容许他人无牌驾驶」罪及一项「容许他人驾驶时没有第三者保险」罪；另一名21岁姓邓被捕男子则另被暂控一项「伪造文件」罪、一项「无牌驾驶」罪及一项「驾驶时没有第三者保险」罪。

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