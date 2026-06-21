香港珠宝首饰展｜两参展商涉正货价一折卖翻版首饰 海关接举报搜查拘4男女

香港珠宝首饰展览会于上周四起一连四日（6月18至21日），在湾仔会展举行，然而海关截获举报，指有展销摊档涉嫌售卖怀疑冒牌及侵权首饰，遂于今日（6月21日）行动，破获两宗相关案件，拘捕1男3女，检获21件共约值3万元的冒牌首饰。海关发现，涉案参展商以正货价一折，试图出售这批翻版首饰，但最终事败落网。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组署理高级调查主任何高节表示，海关早前接获举报，指有香港珠宝首饰展览会的展销摊档涉嫌售卖怀疑冒牌及侵权首饰。经过深入调查及版权持有人协助下，海关今日展开特别执法行动，突击搜查两个展销摊档，拘捕1男3女，分别为2名负责人及2名员工，涉嫌触犯《商品说明条例》及《版权条例》。

行动中，海关检获21件怀疑冒牌及侵权首饰，包括耳环、手链及颈链等，市值合共约值3万港元。据了解，疑犯是以正货价一折左右的标价，打算出售这批冒牌首饰。不过在海关行动下，这批首饰被及时阻止流出市面。目前海关仍在调查案件，不排除会有更多人被捕。

海关强调，一向十分重视打击侵权活动，亦会不时派员巡查不同展览会。如发现怀疑冒牌或侵权物品，海关会联络相关商标或版权持有人，协助检验货品真伪，并迅速执法。海关提醒消费者应该光顾信誉良好店舖，如有怀疑应先向商标或版权持有人或其代理商查询。展览会参展商亦应该尊重版权，切勿售卖冒牌或侵权物品。

海关强调，如发现再有参展商在任何展览会售卖冒牌或侵权物品，会继续严厉执法。市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格，举报有关冒牌或侵权物品活动。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组署理高级调查主任何高节。