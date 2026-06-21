屯门三圣两交通督导员抄牌 父子发难兜面掟告票 涉袭击公职人员被捕
更新时间：17:01 2026-06-21 HKT
发布时间：16:06 2026-06-21 HKT
发布时间：16:06 2026-06-21 HKT
屯门三圣村一食肆对开，今日（6月21日）中午12时许，两名交通督导员男女巡逻时，发现一对61岁及31岁姓林父子怀疑违例泊车，遂上前发出告票，其间两父子分别将告票掷向两名督导员脸部。
人员接报到场，经初步调查后，两父子涉嫌袭击公职人员被捕，现正被扣留调查。案件由屯门警区刑事调查队第三队跟进。两名督导员没有表面伤，清醒被送往屯门医院检查。
最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议 女方默默守候 相交逾10年有情有义
2026-06-20 14:30 HKT
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
2026-06-20 13:15 HKT
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
2026-06-20 17:00 HKT