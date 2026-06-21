屯门三圣两交通督导员抄牌 父子发难兜面掟告票 涉袭击公职人员被捕

屯门三圣村一食肆对开，今日（6月21日）中午12时许，两名交通督导员男女巡逻时，发现一对61岁及31岁姓林父子怀疑违例泊车，遂上前发出告票，其间两父子分别将告票掷向两名督导员脸部。

人员接报到场，经初步调查后，两父子涉嫌袭击公职人员被捕，现正被扣留调查。案件由屯门警区刑事调查队第三队跟进。两名督导员没有表面伤，清醒被送往屯门医院检查。