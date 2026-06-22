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最佳刑事调查队系列｜探员凭天眼模糊身影破沙田刑毁案 校长带学生致谢 齐心推动「警家校」协作

突发
更新时间：07:00 2026-06-22 HKT
发布时间：07:00 2026-06-22 HKT

警务处早前举行2025年度「总区最佳刑事调查队」颁奖礼，旨在弘扬警队人员的专业精神及团队合作，以持续提升警队整体服务质素。得奖团队之一沙田警区刑事调查队第7队接受《星岛》访问时分享一宗在幼稚园门外发生的刑事毁坏案，人员仅凭借闭路电视画面中一个模糊的「下半身」画面抽丝剥茧，成功将疑犯绳之于法。事后幼稚园校长带同学生亲临警署致谢，双方的互动不但推动「警家校」社区协作，同时将防罪意识融入幼儿教育，孩子们的笑容和掌声更成为警方人员的动力，令这群刑侦人员深感繁重工作背后的重要意义。

案发于2024年，在沙田区一所幼稚园，警方接报凌晨时分校园大门遭人投掷装有不明液体的玻璃樽。沙田警区刑事调查队第7队侦缉督察孙亦芝忆述，团队接报后迅速跟进案件，因在现场发现不明液体，她坦言当时极度担心小朋友的安危，「如果是在上学时间再次发生，后果可能相当严重，我们必然要全力以赴找出犯人，力保小朋友的安全。」

小队人员凭借在案件调查和团队协作表现出色，获颁「总区最佳刑事调查队」奖状。
小队人员凭借在案件调查和团队协作表现出色，获颁「总区最佳刑事调查队」奖状。

孙亦芝透露，调查过程并不容易，现场闭路电视并未完全覆盖疑犯的去向，经搜证后只得到一个「下半身」的身影，队员惟有凭这一细微线索逐个画面仔细分析，同时比对附近其他闭路电视的影像，尝试追踪疑犯的行踪，所幸皇天不负有心人，最终成功锁定疑犯的住所，在案发翌日迅速将涉案男子拘捕，被捕人最终被法庭判处监禁8个月。

当日负责现场调查的侦缉警员黎俊强指出，到场后见到教职员和家长都感到焦虑，自觉有责任为他们解忧，尽快揪出犯人。案件侦破后，他亦第一时间通知校方，当得知小朋友因危机解除而感到高兴后，心里才松了一口气，「我当时最紧张的，就是万一小朋友受到伤害，后果会很严重。」

事后幼稚园校长带同三十多名小朋友亲临警署向警方人员致谢，队员们带领他们参观警署，了解警察工作、警署设施和装备，警署内洋溢著孩子们的欢笑。孙亦芝提到，小朋友们对防骗吉祥物「提子」特别感兴趣，因此借机向他们灌输防骗讯息，希望从小培养孩子的防罪意识，并透过他们将防骗资讯带回家中，从而达致「警家校」三方合作。

她感言，小朋友虽然未必理解破案的过程，但都明白「是警察保护了自己」，当日孩子们向团队送上一张精心制作的感谢状，上面贴满了每个人灿烂的笑脸，并写上「谢谢警察帮忙」，令她深受感动，「市民的支持永远是我们最大的动力。」

幼稚园安排小朋友到警署向警方致谢及参观，警方人员向到访的小朋友介绍警署运作及警察装备。
幼稚园安排小朋友到警署向警方致谢及参观，警方人员向到访的小朋友介绍警署运作及警察装备。

刑侦工作经常要面对沉重的工作量，然而孙亦芝和团队对此无怨无悔，「这张感谢状被我妥善地摆放在办公桌上，每当我做到很累、遇上挫折，只要望一望照片中小朋友的笑容，总会有股力量让我继续坚持，刑侦工作虽然繁重，但能够守护市民的生命财产安全，这给予我们的成功感无法言喻，亦是成为刑侦警察的意义所在。」

另外，沙田警区刑事调查队第7队于2024年曾处理一宗非礼案，不但要确保未成年受害人的福祉受到保障，同时也向法庭反映犯案人的背景、情况和需要的协助，彰显了警队在执法背后，对社会问题的重视。

案发于前年某日的一个深夜，一名未成年少女归家途中，在一条偏僻的隧道入口遭人非礼。沙田警区刑事调查队第7队随即接手调查案件，团队的侦缉警长，同时是警队「易受伤害证人支援队」成员的李家伦表示，对于涉及未成年受害人的案件，警队设有一套专业完整的处理程序，以保障他们在整个调查和法庭程序中的安全与福祉，包括安排相同性别的人员会见，并在受害人及家长同意下转介社福机构跟进，由专业人员提供辅导支援，务求令受害人感到安心。

侦缉警员陈国华表示，团队经过深入调查，并翻查大量案发周边的闭路电视片段，最终成功锁定涉案疑犯并将其拘捕。其后，警方在被捕男子的手机内检获多条偷拍女性的影片。进一步调查显示，该男子有严重的情绪问题。警方于随后的法庭程序中，亦就相关情况向法庭作出全面报告，最终被捕人除了被定罪及判刑之外，亦获得专业的跟进辅导及支援。

侦缉督察孙亦芝强调，警方的职责不仅在于伸张正义、让违法者承担应有后果，同时亦会兼顾涉案人士的实际需要。「维护法纪、侦查罪案固然是警方的首要任务，但我们亦会因应不同人士的情况，作出适切的处理和跟进，让其获得所需的支援与协助。」

记者 麦键泷

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