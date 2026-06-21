Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│沙角邨男子堕楼 倒毙天井

突发
更新时间：15:14 2026-06-21 HKT
发布时间：15:14 2026-06-21 HKT

沙田沙角邨有人堕楼死亡。今日（21日）下午1时38分，绿鹭楼一名老翁堕楼，倒卧于天井位置。救护员到场，证实事主已当场死亡。警方正调查死者身份及事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
00:43
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
突发
4小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2026-06-20 14:30 HKT
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
9小时前
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
申诉热话
6小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
23小时前
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
9小时前