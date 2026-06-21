Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│启德德朗邨女子家中自缢 父亲发现惜送院不治

突发
更新时间：08:16 2026-06-21 HKT
发布时间：08:16 2026-06-21 HKT

周六（20日）晚上10时34分，启德承启道28号德朗邨德珑楼一名38岁姓唐女子，在家中以外套上吊。其父亲发现大惊，连忙将她解下并报警。人员接报到场，女事主昏迷被送往基督教联合医院治理，惜终告不治。

警方在现场没有检获遗书，正调查事件原因，女事主的死因有待验尸确定。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
18小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
台湾中信兄弟啦啦队成员汶汶遭粉丝持刀割颈 重伤急送医抢救 经理人公司震怒发声
台湾中信兄弟啦啦队成员汶汶遭粉丝持刀割颈 重伤急送医抢救 经理人公司震怒发声
影视圈
11小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
11小时前
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
影视圈
10小时前
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
18小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
15小时前
连锁酒家推$168抵食孖宝！叹脆皮烧鹅皇＋镬气炒鱼腐（全线5分店供应）
连锁酒家推$168抵食孖宝！叹脆皮烧鹅皇＋镬气炒鱼腐（全线5分店供应）
饮食
14小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
22小时前