珍惜生命│启德德朗邨女子家中自缢 父亲发现惜送院不治

周六（20日）晚上10时34分，启德承启道28号德朗邨德珑楼一名38岁姓唐女子，在家中以外套上吊。其父亲发现大惊，连忙将她解下并报警。人员接报到场，女事主昏迷被送往基督教联合医院治理，惜终告不治。

警方在现场没有检获遗书，正调查事件原因，女事主的死因有待验尸确定。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

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