Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中区海滨长廊71岁韩籍男堕海 两警员跳海救人 惜送院不治

突发
更新时间：08:03 2026-06-21 HKT
发布时间：06:53 2026-06-21 HKT

中环发生堕海事件。今日（21日）清晨约5时51分，中西区海滨长廊近中区警署对开，一名男子在海面载浮载沉。两名军装警员发现后立即跳入海中救人，成功将事主救起。水警轮其后到场协助，将事主救上船，并在附近码头上岸。

该名71岁韩国籍男子陷入昏迷，由救护车送往律敦治医院。其间救护员为事主使用自动心肺复苏机，惜事主经送院抢救后终告不治。警方将案件列作「有人堕海」及「抵达时死亡」，交由中区警区杂项调查队跟进。

警员及消防赶至到场救援。蔡楚辉摄
警员及消防赶至到场救援。蔡楚辉摄
男子由水警轮救起，由救护车送往医院，最终不治。蔡楚辉摄
男子由水警轮救起，由救护车送往医院，最终不治。蔡楚辉摄

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2026-06-20 14:30 HKT
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
3小时前
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
7小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
17小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
21小时前
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
7小时前
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
社会
7小时前
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
申诉热话
4小时前