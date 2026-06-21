中区海滨长廊71岁韩籍男堕海 两警员跳海救人 惜送院不治
更新时间：08:03 2026-06-21 HKT
发布时间：06:53 2026-06-21 HKT
发布时间：06:53 2026-06-21 HKT
中环发生堕海事件。今日（21日）清晨约5时51分，中西区海滨长廊近中区警署对开，一名男子在海面载浮载沉。两名军装警员发现后立即跳入海中救人，成功将事主救起。水警轮其后到场协助，将事主救上船，并在附近码头上岸。
该名71岁韩国籍男子陷入昏迷，由救护车送往律敦治医院。其间救护员为事主使用自动心肺复苏机，惜事主经送院抢救后终告不治。警方将案件列作「有人堕海」及「抵达时死亡」，交由中区警区杂项调查队跟进。
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