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首季录9400宗骗案涉款逾18亿 七成被捕人为傀儡户口持有人 周一鸣吁市民勿贪图小利成骗徒帮凶

突发
更新时间：18:52 2026-06-20 HKT
发布时间：18:52 2026-06-20 HKT

香港警务处财富情报及调查科（FIIB）联同香港金融管理局（HKMA）及香港银行公会（HKAB）于今日（20日）在钻石山荷里活广场举办「反洗黑钱展览」暨「反洗黑钱智囊团」（AML Think Tank）启动礼，并颁发委任状给40名「反洗黑钱大使」。智囊团的核心使命，是结合警方、监管机构及业界的专业智慧，合力制定更创新、更具感染力的宣传策略，打击「洗黑钱」，携手将防骗及反洗黑钱讯息带入学校、社区及每个家庭。

警务处处长周一鸣出席启动礼致辞时表示，今年第一季，香港共录得超过9,400宗骗案，较去年同期微减60宗，但损失金额超过18亿5,000万港元，比去年同期增加接近三亿元（+18.6%）。此外，今年首季因诈骗及「洗黑钱」被捕的人士约有2,000人，当中约七成是傀儡户口持有人。周一鸣强调，洗黑钱是诈骗产业链的核心一环，我们必须从源头着手，呼吁公众：「银行户口唔租、唔借、唔卖」，切勿贪图小利成为骗徒帮凶。

警务处财富情报及调查科自2021年成立以来，一直透过专业培训、创意宣传及精准对接推动反洗黑钱教育，包括定时举办「反洗黑钱月」、推出漫画《黑金陷阱》、教育刊物《黑白分明》及微电影《左右人生》等。未来，智囊团将以长期系统化的组织架构，持续联系金融业界、社会团体及青少年，将反洗黑钱文化植根社区。

一连两日（6月20至21日）的「反洗黑钱展览」设有6大主题展区。透过写实的微电影、游戏摊位及专题讲座，以「贴地、互动、入脑」的方式提升公众对洗黑钱罪行的警觉性。活动吸引超过数千名市民、青少年及家庭参与，场面热闹。

警方提醒市民，切勿借出、出租或出售户口予他人，包括银行、证券及储值支付工具户口等，如户口一旦被用作非法用途，户口持有人可能干犯「洗黑钱」罪；市民如发现户口有任何不寻常交易，或怀疑被人利用作不法用途，应立即取消户口及报警求助；如任何人协助他人处理来历不明的金钱，亦有可能干犯「洗黑钱」罪行。

 

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