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飞机猪│30岁内地商人意大利返港 行李放狗粮藏市值$980万K仔 涉贩毒被捕

突发
更新时间：13:11 2026-06-20 HKT
发布时间：13:11 2026-06-20 HKT

一名长居意大利的内地商人，在网上揾快钱平台，被贩毒集团以万多元报酬招揽成「飞机猪」，在行李藏有以「狗粮」作包装的氯胺酮毒品，昨（19日）在香港国际机场入境时遭警方及海关截查，检获25公斤市值980万元的氯胺酮，当局随即以「贩运危险药物」罪拘捕该名30岁男子。他仍未收到报酬已被捕。

毒品调查科行动组高级督察邓骏颖讲述案情时表示，经过深入调查，警方相信有贩毒集团招募俗称飞机猪的贩毒团伙，安排他们在欧洲贩运毒品来港。昨（20日）早上，毒品调查科联同海关进行一个联合行动，在香港国际机场入境大堂截查一名从意大利返到香港的男子。在海关人员协助下，警方在其行李中发现六包以「狗粮」包装、共重25公斤的怀疑氯胺酮(k仔)。警方随即以贩毒罪将该男子拘捕。

案中被捕男子30岁，报称商人，为中国籍内地人，他现正被警方扣查，稍后时间将会被控一项贩运危险药物罪，将会于周一（22日）在西九龙裁判法院提堂。消息称，被捕内地男长期在意大利居住，但会经常返港及内地，为约万多元报酬而被招揽为「飞机猪」运毒返港，但今次未收到报酬已被捕。
 
警方作出呼吁，贩毒集团往往以低风险高回报的噱头，招募贩毒团伙将毒品带到香港。事实上，有关贩毒行为看似有利可图，实质后患无穷。市民切勿轻易相信该等揾快钱工作，因为赌上的是自己无限可能的前途。

警方重申，贩毒属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。而就住从其他国家将毒品贩运到香港的案件，法庭在判刑时，会将有关情况视为加刑因素，大家切勿以身试法。

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