女神梁敏巧化身「友晴Teen使」 巧手连线 助赤柱监狱在囚父亲与女儿修补关系

父亲节前夕，惩教署邀请艺人梁敏巧 (Maggie) 担任「友晴Teen使」，主持在赤柱监狱亲子中心举行、主题为「『巧』手连线 再续前世姻缘」的亲子活动。一众在囚父亲及他们的「前世情人」在Maggie带领下，参与多个别开生面的互动环节，共叙天伦，提早庆祝父亲节。

活动期间，Maggie发挥瑜伽导师的专长，教导五对父女练习亲子瑜伽，借此拉近距离，增进亲子关系。之后，众人参与手工皂制作环节，让在囚人士透过手作向女儿表达心意，并与女儿共同创｢皂」专属的回忆。最后，Maggie化身「红娘」，主持父女真情剖白环节，从中穿针引线，助多对父女说出心底话，修补遗憾。

其中一名参加活动的在囚人士阿明(化名)表示，他从没想过于在囚期间，有机会与女儿一起参与亲子瑜伽及制作手工皂，拉近彼此距离，为他与女儿缔造了一个十分珍贵的相处时光。

另一名在囚人士阿强(化名)则表示，听到女儿的愿望是与父亲一同到主题乐园游玩，自己却身陷囹圄未能陪伴女儿成长，因此十分愧疚。他为此向女儿承诺会决心改过自新，日后好好照顾家人，履行父亲的责任。

惩教署设于赤柱监狱的亲子中心于2023年12月13日启用，署方亦分别于塘福惩教所及喜灵洲戒毒所设立另外两间男性在囚人士亲子中心，让男性在囚人士有机会与他们的子女在合适的环境下，建立和增进亲子关系，加强与家人的连系，从而为他们提供重要的更生支持，巩固改过自新的决心。