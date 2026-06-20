机场劫黄金│警重案组拘4男3女 涉串谋抢劫协助罪犯等罪

周四(18日)香港国际机场一名外地返港男子，在机场三号停车场遭多名刀手伏击，被斩伤后再遭抢去约6公斤黄金，涉案金额约700万元。警方经连日追查，拘捕4男3女，涉协助罪犯、串谋抢劫、容许他人无牌驾驶、行使虚假文书、无牌驾驶等罪，今（20日）早上11时将召开记者会讲述案情。

昨日有视频流出一段拍摄到行劫过程的影片，画面开始见到有数名男子在停车场内，镜头稍后跳到一个泊车位置，一名孭着背囊、穿白色衫的男子，相信是事主，行近一部白色Tesla打开右后车门。

此时有3名男子先后走近，其中穿深色衫戴口罩的男子亮出利刀，指向事主，事主稍稍后退至车尾；黑衫男后面另一名白衣汉亦走近同样挥出利刀指吓。

画面没有呈现斩人及抢背囊的过程，其后见到白衣男在车头跑出，第三名凶徒一直在附近观察，稍后一部黑色七人车打开车门倒驶而至，凶徒跳上车后，七人车驶走，影片便告结束。

事发于18日凌晨零时23分，警方接获报案，指一名男子在翔天中路的机场三号停车场内，遭多人持刀袭击及行劫。救援人员接报赶至，男事主手脚受伤流血，清醒由救护车送往北大屿山医院治理，其后转送至玛嘉烈医院治理。

据了解男事主姓胡36岁，早前应其前雇主指示乘搭飞机前往峇里，从一名印尼男子取得重6公斤的黄金。至今日凌晨他乘飞机返港，当时他携有一个黑色背包，内藏约6公斤黄金。事主于停车场准备离开机场期间，突有3名戴口罩及穿不同衣物男子由一辆七人车下车追截，他见状随即逃跑，在多个车位后被追上并施袭，左大腿及左前臂被斩伤，背包被抢去后，歹徒随后驾车往东涌方向逃去。

警方封锁停车场一楼调查。停车场内遗下一滩血迹，一辆白色电动私家车疑与案有关，警方封锁调查。另外，警员于北大屿山公路一带进行捷进行动截查车辆。案件列「行劫」，交由新界南总区重案组第三A队跟进。