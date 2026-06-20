珍惜生命│将军澳9旬翁堕海 昏迷送院亡
更新时间：08:44 2026-06-20 HKT
发布时间：08:44 2026-06-20 HKT
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今(20曰)清晨5时48分，将军澳唐俊街海翩汇对出海滨长廊，一名老翁被发现约20米海面载浮载沉，水警接报到场，将90岁姓曾老翁救起，惟他已陷入昏迷，被送往将军澳医院，惜经抢救后证实不治。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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