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屯门公路3车相撞　一司机被困受伤获救　出荃湾方向交通挤塞

突发
更新时间：08:03 2026-06-20 HKT
发布时间：08:03 2026-06-20 HKT

屯门公路今晨（20日）发生三车相撞交通意外，一名司机一度被困车内，需由消防员到场救出，幸仅受轻伤。事故导致出荃湾方向交通一度严重挤塞。

屯门公路三车相撞。 fb马路的事 (即时交通资讯台)
屯门公路三车相撞。 fb马路的事 (即时交通资讯台)

事发于早上6时46分，屯门公路往荃湾方向近小秀村路段，涉及一辆货柜车、一辆密斗货车及一辆吊臂车。三车相撞后停在路面，部分车辆损毁严重。

消防及救护员接报赶赴现场，发现其中一名司机被困驾驶室内，随即展开救援。经消防员协助后，司机成功脱困，并由救护车送院治理，伤势轻微。

网上流传片段显示，涉事货柜车及密斗货车车头均严重损毁，挡风玻璃碎裂，现场散落大量碎片，多名消防员在场协助救援及清理工作。

受事故影响，屯门公路往荃湾方向部分行车线一度受阻，车龙由现场延伸至较远位置，交通明显挤塞。警方正调查意外原因。

运输署提醒驾驶人士留意现场交通情况，并预留额外行车时间。

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