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端午节长周末 铜锣湾私家车男司机涉酒驾被捕  乘客是艺人余德丞

突发
更新时间：02:22 2026-06-20 HKT
发布时间：02:22 2026-06-20 HKT

警方于端午节长周末及世界杯赛事期间加强打击酒后驾驶，今日（20日）凌晨在铜锣湾截获一辆怀疑醉驾的中港牌私家车，38岁梁姓男司机两度酒精呼气测试均未能通过，涉嫌「酒后驾驶」被捕。据了解，涉事司机较早前曾出席香港四季酒店婚宴，并接载艺人余德丞（Dickson）前往跑马地。

今日凌晨零时许，港岛总区交通部执行及管制组特遣队于铜锣湾霎东街33号对开设置路障，展开反醉驾行动。期间警员发现一辆挂有中港车牌的私家车驶至附近时左摇右摆，其后更尝试转向驶离现场，怀疑企图避开警方路障，遂立即将车辆截停调查。

警员查问38岁梁姓男司机时，发现其身上带有酒气，随即安排他接受俗称「细机」的酒精呼气测试，其后再登上警方流动呼气测试中心接受俗称「大机」的进一步测试。据悉，司机两次测试均「吹爆波」，未能通过测试，其中「大机」录得73微克酒精含量，远超法定上限22微克，最终涉嫌酒后驾驶被捕，现正被扣留调查。

消息指，涉案司机较早前在香港四季酒店出席婚宴，离开后接载艺人余德丞前往跑马地，途中遇上警方路障被截查。

现场所见，余德丞事后一直留在附近等候，期间另一名男友人到场协助。当余德丞发现有记者在场拍摄时，一度向记者表示「做咩呀？」，其后徒步离开现场。待警方完成调查程序后，该名男友人接手驾驶涉事私家车离去。

现年37岁的余德丞曾效力无线电视，其后回复自由身，近年活跃于主持及体育节目工作。

警方透过「流动呼气测试中心」，可即场为司机进行酒精呼气测试，毋须返回警署进行，不仅便捷，且能更精准测试驾驶者体内酒精浓度。

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