有片｜西九龙公路惊险车祸曝光 白私家车挨切线车撞煞停 再遭尾随巴士撼至打觔斗翻侧 

根据网上流传的行车记录仪片段显示，事发前一辆白色私家车与一辆往元朗方向的968线九巴，正顺序沿西九龙公路中线往新界方向行驶。

当两车刚驶过油麻地交汇处、即将到达奥海城二期对开时，公路左侧的连翔道支线接连有两辆私家车驶出。其中，行驶在前方的一辆蓝色凌志私家车，横跨两条行车线，驶入白色私家车与九巴所在的行车线。白色私家车司机即时踩煞车减速，惟两车距离太近，最终仍发生轻微碰擦。两部私家车随即在公路中央煞停。

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紧随其后的968线九巴，因两部私家车在快线上突然停下，在极短距离内疑收掣不及，车长向右猛扭軚盘试图闪避，惟左边车头最终仍与白色私家车发生碰撞。在沉重撞击下，整辆白色私家车被凌空撞起，在公路上「打觔斗」，随后全车向左翻侧，横亘在行车线中央。而在猛烈扭軚期间，该辆双层九巴的庞大车身一度大幅度向左右两边剧烈倾斜，状甚惊险。

从另一段网上影片可见，白色私家车被撞到整架翻侧。

从另一段网上影片可见，白色私家车被撞到整架翻侧。

巴士车头损毁。

意外发生后，现场照片及片段可见，涉事的3部车辆依次停在公路中央，最前方的九巴车头损毁，中间的白色私家车翻侧横亘，车旁遗下满地玻璃碎片及汽车零件，最尾则为肇事的蓝色凌志私家车。数名惊魂甫定的司机及乘客站在路旁了解情况并报警求助。