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有片｜西九龙公路惊险车祸曝光 白私家车挨切线车撞煞停 再遭尾随巴士撼至打觔斗翻侧 

突发
更新时间：23:59 2026-06-19 HKT
发布时间：23:59 2026-06-19 HKT

西九龙公路今日（19日）傍晚繁忙时段发生严重交通意外，一辆九巴与两辆私家车在奥海城二期对开公路相撞，导致3人受伤送院，现场交通一度大受影响。随后网上流传事发一刻的惊险车祸片段，显示一辆蓝色私家车从支线驶出时，怀疑「硬摄」连跨两线，前方的白色私家车被迫紧急煞停并发生碰撞。尾随的一辆双层九巴疑收掣不及，车长虽在生死一瞬奋力向右扭軚闪避，惟左边车头仍猛烈撞向白色私家车，强大撞击力瞬即将白车撞至「打觔斗」并重重翻侧，横亘路中央。九巴在闪避时，庞大车身更一度向左右两边剧烈倾斜，过程令人捏一把汗。

根据网上流传的行车记录仪片段显示，事发前一辆白色私家车与一辆往元朗方向的968线九巴，正顺序沿西九龙公路中线往新界方向行驶。

当两车刚驶过油麻地交汇处、即将到达奥海城二期对开时，公路左侧的连翔道支线接连有两辆私家车驶出。其中，行驶在前方的一辆蓝色凌志私家车，横跨两条行车线，驶入白色私家车与九巴所在的行车线。白色私家车司机即时踩煞车减速，惟两车距离太近，最终仍发生轻微碰擦。两部私家车随即在公路中央煞停。

相关新闻：西九龙公路3车串烧酿3伤 涉及九巴及两私家车 其中一私家车翻侧

紧随其后的968线九巴，因两部私家车在快线上突然停下，在极短距离内疑收掣不及，车长向右猛扭軚盘试图闪避，惟左边车头最终仍与白色私家车发生碰撞。在沉重撞击下，整辆白色私家车被凌空撞起，在公路上「打觔斗」，随后全车向左翻侧，横亘在行车线中央。而在猛烈扭軚期间，该辆双层九巴的庞大车身一度大幅度向左右两边剧烈倾斜，状甚惊险。

从另一段网上影片可见，白色私家车被撞到整架翻侧。
从另一段网上影片可见，白色私家车被撞到整架翻侧。
从另一段网上影片可见，白色私家车被撞到整架翻侧。
从另一段网上影片可见，白色私家车被撞到整架翻侧。
巴士车头损毁。
巴士车头损毁。

意外发生后，现场照片及片段可见，涉事的3部车辆依次停在公路中央，最前方的九巴车头损毁，中间的白色私家车翻侧横亘，车旁遗下满地玻璃碎片及汽车零件，最尾则为肇事的蓝色凌志私家车。数名惊魂甫定的司机及乘客站在路旁了解情况并报警求助。

 

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