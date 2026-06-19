荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次向司机提指示 强烈要求立即落车

荃湾今日（19日）有一辆的士停在马路中央落客，两名乘客更在车尾箱搬出多个行李箱，再横越2条行车线走到行人路，引来网民热烈讨论。Amigo车队其后在其社交平台发声明，指高度重视事件，车队亦即时停止涉事司机服务。

Amigo车队发声明表示，涉事乘客今日经线上平台预约即时用车服务，行程原定由马鞍山前往机场。当乘客上车后，沿途多次就行驶路线及方向提出指示，司机驶至南丰纱厂附近时，乘客强烈要求立即在该处停车，并扬言报警。司机最终在该处让乘客离开车厢。

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Amigo车队指对事件高度重视，绝不认同任何危害道路安全及涉嫌违法的行为，并强调在任何突发情况下，司机均应在合法且安全的地点让乘客下车。事件发生后，车队已即时停止涉事司机服务，强调事件并无引致交通意外，亦无任何人士受伤。另外，涉事司机已就事件报警，车队亦将全力配合警方调查。

车队重申，一直将道路安全及服务质素置于首位。未来会进一步加强司机培训和服务监管机制，并提醒旗下所有司机，如在行程途中与乘客遇上任何突发争执，必须在安全情况下将车辆驶往安全地点，并立即联络车队平台寻求协助或报警处理，以确保乘客、司机及其他道路使用者的安全。