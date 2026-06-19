端午节扒龙舟再现撞船意外 划手被撞至瞓身：避都避唔到 网民：萨莉亚2.0｜有片

今日（19日）是端午节，本港多个地区举办大型龙舟竞赛，网上流传一段影片，显示赤柱举行龙舟赛事期间，两艘龙舟发生相撞，其中一艘9号龙舟的船头，揊腰撞向7号龙舟的右侧。选手闪避不及挨撞向后倾，旁边的同伴随即起身将船头推走，同时旁边有一女声大叫：「萨莉亚」。

网上今日流传一段影片，主题为「今日赤柱龙舟比赛26-6-19​发生意外​个舵手要重新考牌​离Ｘ晒大谱」。片段开始时，多艘龙舟在起点准备就绪，哨声一响，所有划手努力划桨全速前进，惟大约1分钟后，忽然右方一只9号龙舟的船头，高速拦腰直撞7号龙舟，令其中一名划手向后倒卧「瞓晒身」，十分惊险。

两艘龙舟的划手吓得目定口呆，幸未有划手被撞落海，而被撞的划手非常冷静，旁边的同伴亦立即起身，将9号龙舟的船头推走，其间一把女声大叫：「萨莉亚」。当船头慢慢向后褪后，被撞的划手立即起身，无奈表示：「无得避！避都避唔到！」

有网民表示，被撞的划手右手手肘受伤，幸没有大碍。yoyowendy@Threads

有网民表示，被撞的划手右手受伤，没有大碍，但指撞人者未有道歉，「可唔可以畀少少礼貌，撞到咁样，最后一句道歉都冇，见埋红㗎啦，唔识揸抄真系唔好揸」。多名网民看毕片段后认为今次事件是「萨莉亚2.0」，又指被撞的划手非常好脾气，没有咆哮喝骂，不过亦有人认为9号龙舟一直「行紧直线」，反而是7号龙舟「爬到转晒弯」，「我隔住mon睇都嬲，阿叔竟然冇脾气到好似俾吹气公仔撞咁」、「所有人都好冷静」、「个方向错咗，佢想停都停唔到」、「一次过份过一次」。

另外，亦有网民表示沙田城门河亦发生同类意外，一艘龙舟于沙田城门河参加比赛期间，遭另一艘龙舟直撞，导致船上众人东歪西倒，幸好最后没有翻船。