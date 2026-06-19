海关机场破两旅客贩毒案 检1600万元K仔 两男子被捕

香港海关在6月17日及6月18日在香港国际机场侦破两宗涉及行李藏毒的贩毒案件，共检获约42公斤怀疑氯胺酮，估计市值共约1600万元，并拘捕2名男子。



首宗案件中，一名50岁日本籍男旅客于6月17日从荷兰阿姆斯特丹飞抵本港。海关人员替他进行清关时，在其寄舱行李内发现重约16公斤的怀疑氯胺酮，及在其随身行李内发现137支未完税香烟，遂把该名男子拘捕。

第一宗案件检获的怀疑氯胺酮。

第一宗案件中的被捕人士。



第二宗案件中，一名50岁英国籍男旅客昨日从英国伦敦飞抵本港。海关人员清关时，在他的两件寄舱行李内发现重约26公斤怀疑氯胺酮，遂把他拘捕。



第一宗案件的被捕男子已被控以一项贩运危险药物罪，一项管有应课税品和一项未有向海关人员作出申报的罪名。第二宗案件的被捕人士已被控一项贩运危险药物罪。两宗案件将于明日（20日）在西九龙裁判法院提堂。

第二宗案件的被捕人士。

第二宗案件检获的怀疑氯胺酮。