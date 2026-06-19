Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关机场破两旅客贩毒案 检1600万元K仔 两男子被捕

突发
更新时间：22:27 2026-06-19 HKT
发布时间：22:27 2026-06-19 HKT

香港海关在6月17日及6月18日在香港国际机场侦破两宗涉及行李藏毒的贩毒案件，共检获约42公斤怀疑氯胺酮，估计市值共约1600万元，并拘捕2名男子。

首宗案件中，一名50岁日本籍男旅客于6月17日从荷兰阿姆斯特丹飞抵本港。海关人员替他进行清关时，在其寄舱行李内发现重约16公斤的怀疑氯胺酮，及在其随身行李内发现137支未完税香烟，遂把该名男子拘捕。

第一宗案件检获的怀疑氯胺酮。
第一宗案件检获的怀疑氯胺酮。
第一宗案件中的被捕人士。
第一宗案件中的被捕人士。


第二宗案件中，一名50岁英国籍男旅客昨日从英国伦敦飞抵本港。海关人员清关时，在他的两件寄舱行李内发现重约26公斤怀疑氯胺酮，遂把他拘捕。

第一宗案件的被捕男子已被控以一项贩运危险药物罪，一项管有应课税品和一项未有向海关人员作出申报的罪名。第二宗案件的被捕人士已被控一项贩运危险药物罪。两宗案件将于明日（20日）在西九龙裁判法院提堂。

第二宗案件的被捕人士。
第二宗案件的被捕人士。
第二宗案件检获的怀疑氯胺酮。
第二宗案件检获的怀疑氯胺酮。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
李家鼎吐心声想一家团聚？ 数「难忘父亲节」提李泳汉温馨细节 李泳豪疑感无奈表情曝光
李家鼎吐心声想一家团聚？ 数「难忘父亲节」提李泳汉温馨细节 李泳豪疑感无奈表情曝光
影视圈
7小时前
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
影视圈
7小时前
珍惜生命│荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡
00:57
荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 重案组接手调查
突发
5小时前
港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 网民揭开「穿越」奇景心酸背后｜Juicy叮
港铁惊现时空旅人？ 旺角站月台拖鞋客担挑运家当 网民揭开「穿越」奇景心酸背后｜Juicy叮
时事热话
7小时前
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
10小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
12小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
5小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
2026-06-18 09:00 HKT
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT