海关联警破新田地下制烟工厂 检逾千万元私烟及生产线 6男女被捕

海关税收罪案调查科人员联同警方落马洲分区特遣队人员，于前日（17日）展开联合执法行动，捣破新田一个大型地下制烟工厂，拘捕6名本地及外地男女，当中两人持有外国护照，三人持有「行街纸」。行动中，人员检获约300万支私烟、约420公斤烟丝、一条完整的私烟生产线，以及大量怀疑用作制造私烟的原材料，总值约 1626万元，应课税值1157万元。

警方于前日傍晚在新田一带巡逻，其间于一个偏僻铁皮场外截查一名51岁本地男子。该名男子当时步出铁皮场，形迹可疑，警员遂进入场内调查，发现大量怀疑用作制造私烟的原材料、私烟成品，以及与制烟生产线相关的机器，并在场内再发现5名非本地人士。警方当场拘捕6名男女，怀疑他们正于场内制造及处理私烟。

行动中，6名男女被捕，当中2人持外国护照。黄文威摄

行动中，6名男女被捕，当中2人持外国护照。黄文威摄

海关随即到场跟进有关案件，相信被捕的51岁本地男子为制烟工场负责人，其余4男1女，年龄介乎35至50岁，持有外国护照或行街纸，怀疑受雇于工厂内工作，收取数百元工资。

海关指该非法制烟工厂面积约3000平方呎，设有防噪设施，并配备一条相对完整的生产线，包括卷烟丝、黏合滤嘴及包装等工具，将烟草原材料包装成伪冒知名品牌的香烟，供应本地及外国市场。

另外，海关表示该非法制烟工厂设备简陋，卫生环境极之差劣，近日连场暴雨，铁皮场内多处积水严重，部分私烟或原材料更浸湿发霉。有关制烟机器设备明显生锈残旧，而整个生产过程并无任何品质监管，亦欠缺基本卫生及消毒程序。不法分子为节省成本，极可能使用来历不明、甚至成分存疑的烟草及添加物来制造私烟。

6名被捕人士将于明日（20日）早上在粉岭裁判法院提堂，稍后会联络有关商标持有人进行检验，若发现违反商标条例或其他相关法例，不排除提出进一步检控。同时，海关亦会继续追查有关机器、烟草原料、配件的来源，不排除有更多人被捕。