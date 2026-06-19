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西九龙公路3车串烧酿3伤 涉及九巴及两私家车 其中一私家车翻侧

突发
更新时间：20:49 2026-06-19 HKT
发布时间：20:49 2026-06-19 HKT

西九龙公路发生3车串烧意外。今日（19日）晚上7时许，警方接获报案，指两辆私家车及一辆968号路线九巴沿西九龙公路往新界方向行驶，至奥海城对开时发生相撞，至少3人受伤不适，需要送院治理，包括九巴车长、一名私家车男司机及一名私家车女乘客。警方正调查事件。

现场所见，九巴车头挡风玻璃碎裂，泵把飞脱，涉事的其中一辆私家车则向右翻侧，车尾损毁。大批巴士乘客落车并等待后续接驳安排。有巴士乘客表示，当时巴士坐满乘客，突然有一辆私家车切线，其间撞到邻线一辆私家车，私家车收掣不及亦撞向巴士后再翻侧，「都惊一惊吓一吓，有啲人都有嗌」。

运输署表示，因交通意外，西九龙公路（往美孚方向）近奥海城的部分行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。上址交通繁忙。

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