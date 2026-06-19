有片｜荃湾的士路中心落客搬行李惹热议 运输署：营办商即时终止与司机合作
更新时间：19:45 2026-06-19 HKT
发布时间：19:45 2026-06-19 HKT
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马路如虎口，在路中心落客仿如玩命。今日（19日）社交平台流传一条影片，片中见到一辆的士停在马路中央落客，其后两名乘客更在车尾箱搬出多个行李箱，再横越2条行车线走到行人路。多名网民怒斥司机及乘客的行为鲁莽，认为警方一定要严肃跟进事件。
片段显示，一辆车身印有「Amigo」字样的的士于荃湾青山公路环贸广场对开路中心停车落客，当时路上车来攘往，其间司机竟落车协助一男一女乘客搬出行李箱。该对乘客随后拖着行李箱，横越2条行车线到行人路，而的士司机则施施然关上车尾箱，再上车驶离现场。
尾随的士的巴士被迫停下，车上有乘客不齿的士司机的行为，于是拍低整个过程。影片随即惹来网民热论，有网民认为双方的行为鲁莽，「仲衰过cut线」、「一个癫加两个丧」、「没有最痴线，只有更痴线」、「死火灯都无打」、「有意外多得佢唔少」。
运输署回复《星岛头条》时表示非常关注事件，并得悉有关的士车队营办商已即时终止与涉事的士司机的合作。署方已要求营办商就事件提交报告 ，并严正敦促有关车队营办商指示旗下所有车队的士司机，必须时刻注意驾驶及道路安全，在适当位置上落乘客。
署方强调，
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