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有片｜荃湾的士路中心落客搬行李惹热议 运输署：营办商即时终止与司机合作

突发
更新时间：19:45 2026-06-19 HKT
发布时间：19:45 2026-06-19 HKT

马路如虎口，在路中心落客仿如玩命。今日（19日）社交平台流传一条影片，片中见到一辆的士停在马路中央落客，其后两名乘客更在车尾箱搬出多个行李箱，再横越2条行车线走到行人路。多名网民怒斥司机及乘客的行为鲁莽，认为警方一定要严肃跟进事件。

片段显示，一辆车身印有「Amigo」字样的的士于荃湾青山公路环贸广场对开路中心停车落客，当时路上车来攘往，其间司机竟落车协助一男一女乘客搬出行李箱。该对乘客随后拖着行李箱，横越2条行车线到行人路，而的士司机则施施然关上车尾箱，再上车驶离现场。

尾随的士的巴士被迫停下，车上有乘客不齿的士司机的行为，于是拍低整个过程。影片随即惹来网民热论，有网民认为双方的行为鲁莽，「仲衰过cut线」、「一个癫加两个丧」、「没有最痴线，只有更痴线」、「死火灯都无打」、「有意外多得佢唔少」。

运输署回复《星岛头条》时表示非常关注事件，并得悉有关的士车队营办商已即时终止与涉事的士司机的合作。署方已要求营办商就事件提交报告 ，并严正敦促有关车队营办商指示旗下所有车队的士司机，必须时刻注意驾驶及道路安全，在适当位置上落乘客。

署方强调，驾驶者不得在对其和车上乘客或其他道路使用者造成危险的地方停车。在路中心停车或上落客不但阻塞交通，亦威胁其他道路使用者的安全。此外，行人应在安全地点横过马路。

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