流浮山农场270万元爆窃案 港澳两地拘9人 起回逾80万元失物

流浮山鸡伯岭路农场爆窃案有突破性发展，一个经营逾30年的养殖农场，半个月内发生两宗爆窃，上周五（12日）被贼人掠去合共270万元财物，警方透过「锐眼」翻查大量闭路电视，锁定一个爆窃集团，联同澳门警方拘捕8男1女，起回至少80万元赃物。

被捕8男1女（28至58岁），涉嫌与两宗发生于天水围一个养殖农场的爆窃案有关，涉案损失总值超过270万港元。现场在鸡伯岭路一处占地6万平方呎的农场，由受害人家族经营约30年，以饲养家禽和淡水鱼为主，建有铁皮屋和货柜屋。

上月23日凌晨，农场工人听到异响，发现大闸被人打开，场外一部私家车绝尘而去，工人发现一个夹万被人移动过，内藏5万元现金和两只手表幸保不失，相信贼人得知工人靠近，空手逃去。

警方元朗警区重案组第二队高级督察林嘉杰表示，第二宗发生于本月12日早上，受害人一家外出返回后，发现大门被撬开，屋内有明显搜掠痕迹。贼匪取走柜桶内的锁匙打开另一个夹万，盗走约28万元现金、五只手表，以及大批珠宝首饰和金器，总值超过港币270万元，放入一个蓝色尼龙袋带走。

新界北总区刑事部联同元朗警区刑事部经深入调查，透过「锐眼计划」翻查大量闭路电视片段，成功锁定一个分工明确且有组织爆窃集团。集团成员分别负责爆窃、车辆接应及处理赃物等不同角色。为了掩人耳目，贼人除分别利用两辆私家车犯案及运送赃物，部分成员事后更尝试更换全身衣物以逃避警方追查。

经过警方进一步深入调查，部分赃物被运往荃湾一间金舖处理；另有部分涉案人士犯案后带同赃物过境前往澳门，透过当地金铺典当套现。警方随即启动警务协作与情报互通，与澳门司警保持紧密联系，两地同步展开追查，追踪失物流向及所有涉案人士的动向。

在掌握充足证据后，警方于昨（18日）日在全港多区展开拘捕行动，共拘捕9名涉案人士，包括爆窃主犯、接应司机，以及涉嫌处理赃物的金舖负责人及职员。

行动中，警方成功在荃湾一间金舖起回部分失物，包括一只被盗手表及一批珠宝首饰和金器，总值约港币80万元。目前警方正继续与澳门司法警察局紧密合作，进一步追查被典当的失物。至现在为止，澳门司法警察局已成功追查到部份典当失物的流向，并积极配合本港警方及受害人进行失物认领。

警方相信仍有案件主脑及其他同党在逃，正全力追查其下落，不排除有更多人被捕，所有被捕人士现正被扣留调查。

警方重申，根据《盗窃罪条例》，爆窃及处理赃物均属严重罪行，一经定罪最高可被判监十四年，市民切勿以身试法。

暑假将临，不少市民会外出旅游，警方借此提醒大家做好保安措施，包括为住所安装闭路电视、离开前锁好所有门窗、避免在家中存放大量贵重财物，亦不应随意向他人透露贵重物品的存放位置。

此外，金舖、当铺及二手买卖行从业员必须严格核实顾客身份及货物来源，切勿协助处理来历不明财物，否则同样可能触犯处理赃物罪。