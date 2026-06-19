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荔景邨老翁吊颈昏迷 妻子遭床被盖面死亡 重案组接手调查

突发
更新时间：17:16 2026-06-19 HKT
发布时间：13:51 2026-06-19 HKT

今日（19日）下午1时许，荔景邨风景楼一名56岁女子报警，指80岁母亲躺卧床上，面部遭床被盖住，而71岁继父上吊自缢，二人同告昏迷，随即由救护车送院抢救，惟老妇最终不治，而老翁则仍在抢救中。警方经调查后，认为案件有可疑，交由葵青警区重案组跟进，鉴证科人员其后亦到场搜证。

据了解，事主二人结婚及居于上址多年，本身有「三高」问题，女事主虽没有行动不便但甚少外出。两人的女儿非常孝顺，虽然并非同住，但每日中午都会上门探望照顾二人，讵料今日上门揭发悲剧。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 
 

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